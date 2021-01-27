اثار كلام للنائب ماريو عون عن التمديد للرئيس ميشال عون عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسألوا عن انجازات تستحق التمديد ربطاً بكلام سابق للنائب سليم الخوري عن البقاء في وزارة الطاقة لاستكمال ما سماه "انجازات نريد ان نكملها".