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لبنان
الهجرة الى الخليج
Lebanon 24
27-01-2021
|
04:12
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يلاحَظ أنّ مكاتب استشارية هندسية وسواها، إلى بعض الرياضيين المخضرمين ممن يملكون مؤسسات رياضية، انتقلوا في الأسابيع الماضية إلى دبي وبعض دول الخليج وأقفلوا مؤسساتهم في لبنان.
المصدر: النهار
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