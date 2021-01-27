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الهجرة الى الخليج

Lebanon 24
27-01-2021 | 04:12
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يلاحَظ أنّ مكاتب استشارية هندسية وسواها، إلى بعض الرياضيين المخضرمين ممن يملكون مؤسسات رياضية، انتقلوا في الأسابيع الماضية إلى دبي وبعض دول الخليج وأقفلوا مؤسساتهم في لبنان.
 
المصدر: النهار
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