لبنان

لقاءات متواصلة

Lebanon 24
27-01-2021 | 04:14
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تُعقد لقاءات متواصلة وبعيداً من الإعلام لتيار سياسي بارز حيث تُدرس كل الخيارات، ويُنقل أنّ مواقف مهمة جداً سيقدم عليها رئيس التيار في وقت غير بعيد.
 
المصدر: النهار
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