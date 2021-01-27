تُعقد لقاءات متواصلة وبعيداً من الإعلام لتيار سياسي بارز حيث تُدرس كل الخيارات، ويُنقل أنّ مواقف مهمة جداً سيقدم عليها رئيس التيار في وقت غير بعيد.