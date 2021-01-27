لبنان

خلل في العقد

Lebanon 24
27-01-2021 | 05:06
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تبين أنّ العقد الموقع بين إدارة واستثمار مرفأ بيروت والشركة التي تولت تفريغ الباخرة "روسوس" يحدد كمية نيترات الأمونيوم بـ 1200 طن ما أثار تساؤلات حول الجهة التي استفادت من تفريغ أكثر من 1500 طن من أصل كمية مقدرة بـ2700 طن تم إفراغها في مرفأ بيروت.
المصدر: نداء الوطن
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روسوس

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