لبنان

خالط مصاب كورونا.. ونقل العدوى للجميع

Lebanon 24
27-01-2021 | 04:20
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رغم مخالطته لأحد العاملين المصابين بكورونا، واظب محافظ النبطية بالتكليف على الحضور إلى مكتبه ومخالطة الموظفين والأمنيين من دون إجراء فحص pcr إلى أن ظهرت عليه العوارض وثبتت إصابته ما استدعى حجر كل مخالطيه في مبنى المحافظة وبعض رؤساء البلديات.
المصدر: نداء الوطن
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النبطية

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