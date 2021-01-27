خالط مصاب كورونا.. ونقل العدوى للجميع

رغم مخالطته لأحد العاملين المصابين بكورونا، واظب محافظ النبطية بالتكليف على الحضور إلى مكتبه ومخالطة الموظفين والأمنيين من دون إجراء فحص pcr إلى أن ظهرت عليه العوارض وثبتت إصابته ما استدعى حجر كل مخالطيه في مبنى المحافظة وبعض رؤساء البلديات.