خوف في مؤسسات تربوية

أبدت مؤسسات تربوية تتكل على مساعدات الدولة خشيتها من أن تلاقي مصير المستشفيات الخاصة نفسه وأن تذهب الأموال التي كانت ترصد لها الى مؤسسات تربوية تدور في فلك جهات نافذة.

