لبنان

دواء لكورونا "سعره 6 آلاف" ينفد من الصيدليات.. وماذا بعد 8 شباط؟

Lebanon 24
27-01-2021 | 06:06
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كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "فشل القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة كورونا": "صدرت منذ أيام دراسة طبية في كندا، تتحدث عن نجاح تجربة استخدام دواء colchicine للتخفيف من أعراض كورونا ووقف انتشاره. بعد ساعات من انتشار الخبر، كانت صيدليات لبنان قد فرغت من الدواء الذي يبلغ ثمنه 6 آلاف ليرة، وهو مخصّص لحالات مرضية محددة. الخبر ليس في وقف الوكيل مدّ الصيدليات به فحسب، بل في السبب الذي جعل اللبنانيين يهرعون الى شرائه مع أدوية أخرى أصبحت شائعة بضرورتها للعلاج، وأجهزة التنفس المنزلية التي ارتفع سعرها الى ما يقارب ألفي دولار.
الجواب ببساطة لأنه بعد نحو سنة على انتشار الوباء لا تزال الثقة بإدارة السلطة السياسية والصحية للأزمة مفقودة؛ إذ لم تنته بعد مهلة الثامن من شباط التي أعطاها المجلس الاعلى للدفاع للإقفال العام، حتى بدأ الحديث عن احتمال تمديد المهلة أسبوعين إضافيين، للحدّ من انتشار الوباء، ما يعني أن لبنان سيعود بعد سنة تقريباً على أول إقفال حين كانت الاصابات لا تزال تعد بالعشرات (ارتفاع عدد الاصابات الى 103 شكل دافعاً أساسياً إلى الإقفال في آذار عام 2020)، لا بالمئات والألوف، وحين كان لبنان غير مجهز بالفحوصات وبأجهزة التنفس والكمامات والأدوية، مثله مثل معظم الدول، ولا كان يتقن بروتوكولات العلاجات تمثلاً بما يجري في القطاع الصحي الغربي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
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