لبنان

ضوء أخضر أميركي لفرنسا... المبادرة الفرنسية الى التنقيح درّ!

Lebanon 24
27-01-2021 | 06:06
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" ما كانت تتجنبّه القوى اللبنانية، كشفته باريس على نحو غير قابل للشك. مع دخول جو بايدن البيت الأبيض وخروج دونالد ترامب، ارتفع منسوب المتفائلين ازاء احتمال تحريك مياه المشاورات الحكومية، من باب المبادرة الفرنسية. يوم الأحد الماضي، حصل الاتصال الأول بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بادين. وفق بيان الإليزيه، كان الملف اللبناني على طاولة البحث الهاتفي بين الرجلين. اذ أشار البيان إلى "تقاربهما واستعدادهما للعمل سوياً من أجل السلام والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، لا سيما بشأن الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان". واتفق الرئيسان على البقاء على اتصال وثيق للغاية في الأسابيع المقبلة، بشأن هذه الموضوعات، وعلى جدول أعمالهما المشترك بأكمله.

وفق المتابعين، فقد حصل ما كان متوقعاً: الأرجح أنّ باريس تمكّنت من الاستحصال من الرئيس الأميركي الجديد على ضوء أخضر يسمح لها باستكمال مبادرتها اللبنانية، بعدما أحاطتها إدارة ترامب بالكثير من الأفخاخ والألغام، وهي كانت توحي في العلن بأنها مؤيدة للحراك الفرنسي في لبنان، لكنها في العمق، تقف له بالمرصاد لتضع عصي العقوبات في دواليبه، ما أدى الى تجميد المبادرة وفرملة اندفاعة ادارة ماكرون التي قررت بعد السابع من آب العودة الى منطقة الشرق الأوسط من النافذة اللبنانية المتصدّعة ربطاً بمصالحها الاستراتيجية.

ولهذا، يعتقد هؤلاء أنّ باريس ستعيد تفعيل محركات اتصالاتها بالقوى اللبنانية، وهي أبلغت بعض المقربين منها عن نيّتها العودة إلى الملف اللبناني الغارق في خلافات مكوناته الحكومية، وفي أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية... ولكن هذه المرّة بعدما تعلّمت من دروس الجولة السابقة.
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المصدر: نداء الوطن
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