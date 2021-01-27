لبنان

دروس يُفترض تعلّمها من جائحة "كورونا"

Lebanon 24
27-01-2021 | 06:11
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كتب حبيب معلوف في الأخبار، تحت عنوان أيّ ترابط بين أزمات الوباء والغذاء؟ الفيروسات المتحوّرة تتطلّب سياسات متحوّرة، فقال: ربما كان العالم بحاجة لجائحة «كورونا» ليكتشف أنه واحد فعلاً، وأن قضاياه واحدة، وأن عليه أن يغيّر جذرياً في السياسات التي يتّبعها.
 
ولفت الى أن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبحنا ندرك علاقة الصحة بقضايا الغذاء والبيئة وبقطاعات النقل والطاقة والمياه والتربية والثقافة والصراعات الاقتصادية والاجتماعية… وبالتالي، بات لزاماً أن نطوّر و«نحوّر» كل الأنظمة التي عرفناها من أجل التكيّف مع هذه الفيروسات المتطوّرة والمتحوّرة. ولعل أول نماذج الترابط هو العلاقة، غير المستجدّة، بين الأنظمة الصحية والغذائية. فهل تتسبّب الجائحة في أزمة غذاء لناحية الكمية والنوعية؟ وهل تكون العودة إلى النظام الغذائي القديم مدخلاً لإعادة التوازن وللحماية من فيروسات قادمة ويرجّح أنها ستكون أكثر فتكاً؟

وأضاف: الدرس الأول الذي يُفترض تعلّمه من جائحة «كورونا» التي فرضت الإقفال شبه التام لأكثر من سنة أنها لن تكون الجائحة الأخيرة. أما الدرس الثاني فهو أن الجائحة التي كانت أقوى من سابقاتها لن تكون الأقوى مطلقاً، وأن الآتي أعظم بحسب تطور الفيروسات التي عرفناها سابقاً وتحوّرها. لذلك، بات لزاماً علينا أن نعدّل ونحوّر في طريقة حياتنا، أنظمة وشعوباً وأفراداً، من أجل التأقلم معها.

من الدروس الأساسية التي يُفترض تعلّمها، أيضاً بحسب المقال، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الصحة وقضايا البيئة والغذاء والمناخ وسياسات الطاقة والنقل، وبين الأمن الصحّي والأمن الغذائي والبيئي. وهذا ما كان يُفترض إدراكه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع ظهور دراسات دولية تؤكّد أن «التنمية»، إذا لم تأخذ في الاعتبار متطلّبات استدامة الموارد، يمكن أن تصبح مدمّرة. رغم ذلك، تُرك العالم للتجار يتحكّمون بسياساته وتشريعاته عبر دعمهم إيصال سياسيين إلى مراكز القرار وتمويل حملاتهم الانتخابية.

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المصدر: الأخبار
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