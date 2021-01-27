17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تفصيل صغير يمكن لماكرون استغلاله لإنعاش مبادرته.. هل ينجح؟
Lebanon 24
27-01-2021
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نبيل هيثم في "الجمهورية"، تحت عنوان هل سينجح ماكرون؟!، فقال: بمجرّد تسريب مضمون الاتصال الأول بين ايمانويل ماكرون وجو بايدن بعد تنصيب الأخير، توهم الجميع أنّ ثمة جرعة اوكسيجين أُعطيت للمبادرة الفرنسية الغارقة في موتها السريري منذ أشهر، وبات الكل مترقباً انعكاسات العلاقة الفرنسية - الاميركية الجديدة على تشكيل الحكومة اللبنانية، لا بل ما بعد التشكيل نفسه، في ظلّ الانحدار المتواصل في كل مناحي الحياة في لبنان، إن في السياسة أو الاقتصاد أو الصحة.
وأضاف: كل ما سبق هو امتداد لحالة العبث، التي تجعل اللبنانيين يتعلقون بقشة في كل خطوة تقترب فيها البلاد نحو شفير الهاوية السحيق، في وقت يبقي فيه الكل على رهانات وتوقعات متفاوتة، بعضها يقترب من حدّ الأحلام، أو ربما الأوهام، بشأن السياسات الاميركية البايدينية، وقدرة هذا الطرف أو ذاك على استغلالها لصالحه في عملية تصفية الحسابات المدمّرة، والتي لا يبدو أحدٌ على استعداد للتخلّي عنها، برغم كل ما حدث، وما سيحدث حين تصبح «جهنم» أمراً واقعاً.
لكن، بحسب هيثم، حسابات حقل السياسة اللبنانية لا تطابق حسابات بيدر السياسات الدولية، وهو ما يدفع إلى القول، بقدر عالٍ جداً من اليقين، إنّ الرهان على تغيّر سيد البيت الأبيض ليس كافياً للقول إن ثمة تغييراً تلقائياً سيحدث في موقف الدول الكبرى تجاه لبنان، حتى وإن كان ايمانويل ماكرون لا يزال راغباً في إعادة إنعاش مبادرته اللبنانية لاعتبارات جيوسياسية، فهو يدرك جيداً انّها لن تكون الاّ ضمن حزمة واحدة تتجاوز الملف اللبناني بأميال طويلة، على امتداد المسافة من ليبيا إلى إيران.
وتابع: بالنسبة إلى الأميركيين، ثمة بديهية يتجاهلها كثر في لبنان، وهي أنّ تغييراً في السياسات الأميركية لا بدّ أن يأخذ متسعاً من الوقت، وبأقل تقدير إلى أن تكتمل التعيينات في مفاتيح السياسة الخارجية في واشنطن، وإعادة صياغة الأولويات، التي من المؤكّد أنّ الملف اللبناني ليس على رأسها، علاوة على أنّ مستوى الاختلاف بين المقاربة الترامبية والمقاربة البايدينية في دول هامشية مثل لبنان يبقى شبه معدوم.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر:
الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سترة محمد بن سلمان تثير ضجة وتسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعرها
Lebanon 24
سترة محمد بن سلمان تثير ضجة وتسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعرها
11:00 | 2021-01-26
26/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
12:00 | 2021-01-26
26/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي مساء غد الأربعاء.. الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في الحرارة
Lebanon 24
منخفض جوي مساء غد الأربعاء.. الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في الحرارة
11:54 | 2021-01-26
26/01/2021 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:09 | 2021-01-27
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
09:00 | 2021-01-27
ماكرون لن يتخلى عن أي دور قادر عليه في لبنان.. مبادرة جديدة طويلة المدى!
08:42 | 2021-01-27
خطة أمنية لطرابلس
08:15 | 2021-01-27
نقابة العاملين في المرئي والمسموع دعت الراغبين في تلقي اللقاح إلى مراجعتها
08:06 | 2021-01-27
جنبلاط بيضة قبان أي جبهة معارضة للعهد
07:59 | 2021-01-27
في طرابلس الثورة قهر حتى العظم
فيديو
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 09:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-26
27/01/2021 09:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact