لبنان

جنبلاط بيضة قبان أي جبهة معارضة للعهد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-01-2021 | 08:06
A-
A+
Doc-P-788108-637473316070849801.jpg
Doc-P-788108-637473316070849801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقفت بعض الأوساط السياسية في قوى 14 آذار عند الحديث الإذاعي الأخير لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والذي قال فيه عن علاقته بالعهد "في الأساس هي ليست جيدة، لا بيحبونني ولا أحبهم، والأمر معروف وليس سرا"، وأعتبرت ذلك إنتقالًا جنبلاطيًا نهائيًا إلى ضفة معارضة العهد، مما يسهّل قيام جبهة معارضة في وجهه، مشيرة إلى أن جنبلاط هو بيضة القبان في أي حركة سياسية.  

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2021-01-27
09:00 | 2021-01-27
08:42 | 2021-01-27
08:15 | 2021-01-27
07:59 | 2021-01-27
07:53 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website