خطة أمنية لطرابلس

في معلومات لـ" لبنان24" أن خطة أمنية طارئة يتم البحث بها منعاً للإنزلاق لأي خروقات أمنية في طرابلس.

ووفقاً للمعلومات فإن ذلك يعتبر بمثابة خطة إستباقية تخوفا من تنفيذ أعمال تخريبية من قبل بعض المجموعات أو ما يعرف بـ "المشغلين" الذين يستغلون حالة الفوضى الناتجة عن التحركات في الشارع.