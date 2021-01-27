توفي بعد اصابته بطلق ناري اثناء قيامه بالسرقة في عكار

عثرت القوى الامنية على جثة السوري "محمد ر." في محيط شركة الكهرباء في عكار، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وتبين نتيجة الكشف الاولي انه توفي نتيجة اصابته بطلق ناري.



لاحقاً، افاد مصدر امني ان "محمد ر." اصيب برصاصة اثناء عملية سرقة حيث قام احد المواطنين باطلاق النار عليه ما ادى الى فراره بعد اصابته ثم توفي فور وصوله الى محيط شركة الكهرباء. وتمّ نقل جثته من قبل الصليب الاحمر الى المستشفى الحكومي في عكار.