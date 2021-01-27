لبنان

كم بلغت حصيلة إصابات القوى الأمنية والمحتجين في طرابلس؟

Lebanon 24
27-01-2021 | 09:49
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أفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، عن سقوط أكثر من 60 إصابة نتيجة اليوم الثاني للمناوشات التي حصلت بين متظاهرين والقوى الأمنية منطقة ساحة "النور" - طرابلس والجوار.

وأشارت غرفة العمليات في بيان إلى أنّ 6 فرق إسعافية قد عملت مساء يوم الثلاثاء، على إسعاف أكثر من 53 إصابة ميدانياً، فيما تم نقل 7 إصابات إلى مستشفيات المنطقة. 

وقد تنوعت مستوى الإصابات بين خفيفة ومتوسطة من الجانبين.
 
 
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