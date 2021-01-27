كم بلغت حصيلة إصابات القوى الأمنية والمحتجين في طرابلس؟

أفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، عن سقوط أكثر من 60 إصابة نتيجة اليوم الثاني للمناوشات التي حصلت بين متظاهرين والقوى الأمنية منطقة ساحة "النور" - طرابلس والجوار.وأشارت غرفة العمليات في بيان إلى أنّ 6 فرق إسعافية قد عملت مساء يوم الثلاثاء، على إسعاف أكثر من 53 إصابة ميدانياً، فيما تم نقل 7 إصابات إلى مستشفيات المنطقة.وقد تنوعت مستوى الإصابات بين خفيفة ومتوسطة من الجانبين.