لبنان

سائقو الفانات قطعوا طريق ضهر البيدر احتجاجا على منعهم من العمل خلال الاقفال العام

Lebanon 24
27-01-2021 | 10:03
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قطع سائقو الفانات طريق ضهر البيدر عند نقطة فالوغا بالاتجاهين احتجاجا على منعهم من العمل خلال الاقفال العام وتردي اوضاعهم المعيشية.
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ضهر البيدر

قطع طريق

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