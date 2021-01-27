"إدارة السير" في الدكوانة فتحت أحد أقسامها.. ما السبب؟!

علم "لبنان 24" بأنّ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة فتحت أحد الأقسام أمام المواطنين فقط لا المعقبين، وذلك من أجل إنجاز معاملات فكّ الحجز حصراً، كون هذه الفترة تقوم حواجز قوى الأمن الداخلي بحجز العديد من السيارات والشاحنات المخالفة.