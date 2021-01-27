نقيب اصحاب السوبر ماركت يحذر من عودة مشهد الاكتظاظ بعد انتهاء الاقفال

رأى نقيب اصحاب السوبر ماركت نبيل فهد ان سلسلة التوريد المعتمدة في لبنان والتي يستفيد منها المزارع واصحاب المصانع والقطاعات المتصلة بالمواد الاستهلاكية قد حطمها قرار الدولة القاضي باقفال السوبر ماركت خلال مرحلة الاقفال العام، مشيرا الى أن ما يحصل اليوم في الشارع من تظاهرات ما هو الا انعكاس لهذا الاختناق الناتج عن الاقفال الشامل والذي أثر على القطاعات الاقتصادية.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" دعا فهد الى اعادة فتح السوبر ماركت اسوة بالصيدليات والافران لاعادة تنشيط القطاع، مستبعدا في الوقت عينه الوصول الى حل مقبول مع المعنيين لحل هذه المسألة، محذرا في الوقت نفسه من عودة مشهد الاكتظاظ بعد انتهاء الاقفال.