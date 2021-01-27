نفّذ أكثر من 150 عملية سرقة أجهزة توزيع انترنت عن الأسطح.. و"المعلومات" توقفه بكمينٍ محكم!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة أجهزة توزيع الإنترنت "Access point" عن أسطح عدد كبير من المنازل في مدينة النبطية وجوارها.بنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المشتبه به، ويدعی:- أ. ن. (مواليد عام 1990، سوري)بتاريخ 24/1/2021، أوقفته دورية من الشعبة في محلة دير الزهراني، على متن دراجة نارية لون أحمر، أثناء تجوّله في المحلة مترصّداً الأبنية، بغية تنفيذ عملية سرقة.بتفتيشه، ضُبط بحوزته أدوات تُستخدم في عمليات السرقة وقفّازات. وبتفتيش منزله، عُثِرَ على أسلاك كهربائية عائدة إلى أجهزة الإنترنت التي يقوم بسرقتها.