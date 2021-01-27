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لبنان
لا حكومة من دون تدخل فرنسي!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-01-2021
|
10:29
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اكدت مصادر مطلعة ان الاطراف الداخليين فقدوا اي قدرة على التنازل لبعضهم البعض وان شروطهم والشروط المضادة باتت مرتبطة بإنكسار هذا الطرف او ذاك.
ولفتت المصادر الى ان هذا الامر يعني بشكل حقيقي ان لا امكانية للوصل الى نتيجة او الى تشكيل حكومة بمبادرة داخلية .
وقالت المصادر ان الحل الوحيد، والذي قد لا يكون بعيدا، هو تدخل فرنسي حقيقي، متصل بالمبادرة الفرنسية المرتبطة بدورها بالدعم المالي، لكن شرط ان يطال هذا التدخل التفاصيل اللبنانية مثل تقسيم الحصص الوزارية وشكل الحكومة وغيرها، والا فإن الاعتماد على الاطراف اللبنانيين بات صعبا.
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