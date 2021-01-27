لبنان

منخفض عاصف سيضرب لبنان: امطار غزيرة وثلوج والرياح ستصل إلى 100 كلم!

Lebanon 24
27-01-2021 | 10:27
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منطقة من الضغط المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط سببها نشاط في "المرتفع الشبه مداري" المتمركز بين مصر وشبه الجزيرة العربية ومن المنتظر ان ينحرف نحو العراق وايران مع اقتراب منخفض جويّ بقيم ضغط تصل الى 1005hpa، سوف يتحوّل الى عاصف بين الخميس وليل السبت بخاصة في شمال لبنان وسوريا والأردن.

 

في التفاصيل:

تضرب المنخفضات الجوية جنوب اوروبا وتتجه تدريجياً نحو جنوب تركيا واليونان، سوف تتأثر بها المناطق التركية الجنوبية وسواحل سوريا ومن ثم فلسطين ولبنان.

 

يبدأ تساقط الامطار مساء اليوم وليل الاربعاء الخميس وتشتد سرعة الرياح لتلامس 70 كم في الساعة تتحول الامطار الى غزيرة بعد ظهر يوم الخميس وتتساقط الثلوج مساءً على ارتفاع 1200/1300.

 

تشتد العواصف الرعدية وسرعة الرياح لتلامس 70-85 كم في الساعة وتلامس بين سوريا والاردن 90-100 كم في الساعة.

 

يستمر تساقط الثلوج على المرتفعات بين 1000 و 1250 متر حتى قبل ظهر السبت (حيث تتوفّر الرطوبة).

 

يتعمّق المرتفع الآزوري فوق مصر والسودان ويدفع بالمنخفض العاصف يوم السبت نحو ساحل سوريا وجنوب شرق تركيا، برياح مدارية جنوبية، تصل سرعتها (في شمال لبنان) الى ما يقارب 100 كم في الساعة سترفع مستوى تساقط الثلوج في لبنان الى 1400/1500متر ويرتفع معها مستوى موج البحر الى 5 امتار.

 

من الملاحظ ان الحصة الأولى للهطولات التي تبدأ ليل الاربعاء ولغاية ظهر الأحد، ستطال الساحل السوري 110 -165.

الساحل اللبناني 65-100مم

الجبال الغربية 55-75مم

البقاع 30-60مم

 

 
 

طقس اليوم الاربعاء دافئ نهاراً يتحوّل الى غائم وينقلب مساءً وليلاً الى ممطر  مع عواصف رعدية محلية.

 

طقس يوم الخميس ممطر بغزارة خلال النهار مع انفراجات محلية، وتدني بمستوى الثلوج الى ١٢٠٠/١٣٠٠ مساء وممزوج  بالمطر على ١١٠٠ متر فجر الجمعة.

 

يعود ويتدنى مستوى تساقط الثلوج من ظهر الجمعة الى صباح السبت نحو ١١٠٠ متر وتبقى التراكمات الملحوظة فوق ١٣٠٠/١٤٠٠ متر

 

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء : 22 نهاراً و 14 ليلاً تنخفض الخميس الى 17 نهاراً و 10 درجات ليلاً

 

في البقاع: 15 نهاراً و 05 ليلاً تنخفض يوم الخميس الى 6 نهاراً و 03 ليلا

 

على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 04 ليلاً تنخفض الخميس الى 5 نهاراً و 01 ليلا

على الجبال 2000 متر: 9 نهاراً و -2 ليلاً تنخفض يوم الخميس الى -3 نهاراً و -8 ليلا

 

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية يوم الاربعاء  سرعتها بين 25 و 50 كم في الساعة تنقلب مساءً الى جنوبية غربية باردة وتشتد يوم الخميس الى 60/85 كم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: بين 65 و 85%

البحر: منخفض الموج

حتى الساعة ما زال لبنان عرضة لتساقط الثلوج وقد يكون بشكل كثيف ما فوق الـ 1300 متر وقد يلامس 1100 متر يوم الجمعة وفجر السبت.

 

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