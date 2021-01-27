لقاء وهبة - شيا.. تأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية والأميركية

التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة السفيرة الأميركية دوروثي شيا وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة بين لبنان والولايات المتحدة وضرورة تعزيزها وتقويتها في العام الجاري، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.