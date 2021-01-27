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لبنان
لقاء وهبة - شيا.. تأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية والأميركية
Lebanon 24
27-01-2021
|
10:48
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التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة السفيرة الأميركية دوروثي شيا وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة بين لبنان والولايات المتحدة وضرورة تعزيزها وتقويتها في العام الجاري، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
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شربل وهبة
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