تأجيل موعد مباراة تعيين قضاة شرعيين جعفريين

أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى في بيان، عن "تأجيل موعد الامتحان الخطي من المباراة المفتوحة لتعيين 8 قضاة شرعيين جعفريين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، الذي كان محددا يوم الخميس في 04/02/2021، إلى يوم الخميس في 25/02/2021، الساعة التاسعة صباحا، وتأجيل موعد الامتحان الشفهي من المباراة المذكورة والذي كان محددا يوم الخميس في 18/02/2021 إلى يوم الخميس في 4/03/2021 عند الساعة التاسعة صباحا".