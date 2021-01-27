أرسلان: من حق الناس أن يعرفوا ما حصل لأموالهم ومدخراتهم

اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في تغريدة عبر "تويتر" أن "التدقيق الجنائي هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها قبل أي خطوة أخرى ومن دون تلكؤ ومماطلة، فهي الطريق الوحيد التي يمكن من خلالها معرفة السراديب التي نهبت وسرقت أموال الناس عبرها".وتابع: "الناس الذين من حقهم الطبيعي أن يعرفوا ما حصل لمدخراتهم.. لاسترداد المال المسروق والمنهوب، وأي كلام آخر يأتي في إطار ذر الرماد بالعيون".