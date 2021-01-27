إنذار لمستشفى جبل لبنان لمخالفته العقد الموقع مع الضمان

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في إطار متابعته للعلاقة بين الصندوق والمستشفيات ومدى التزامها بتطبيق العقود المبرمة معه لجهة التقيد بالتعرفة المحددة من قبله.وحيث تبين أن مستشفى جبل لبنان (غاريوس) قد خالف العقد لجهة عدم التقيد بالتعرفات وتقاضيه فروقات مالية من المضمونين ومطالبتهم بمبالغ كبيرة كدفعة تأمين على الحساب قبل دخول المريض، تحت طائلة عدم إعطائه سريرا في حال تخلفه عن الدفع، كذلك الاستنسابية بمعالجة مرضى العلاج الكيميائي الجدد وعدم استقبالهم بحجة عدم توفر الدواء اللازم.وبناء على كتاب واقتراح مدير المرض والأمومة ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إنذارا خطيا بتاريخ 26/1/2021 حمل الرقم الصادر 319 الى مستشفى جبل لبنان (غاريوس) بوجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق المبرم مع الصندوق لا سيما لجهة حسن استقبال المضمونين وعدم تحميلهم أية فروقات مالية غير نسبة ال 10% المحددة قانونا وفقا لتعرفة الصندوق وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية، ومن ثم فسخ التعاقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.وفي هذا السياق، حذر كركي كل من تسول له نفسه من أطباء ومستشفيات ومختبرات ومراكز أشعة مخالفة العقود المبرمة مع الضمان تبعا لما جاء أعلاه تحت طائلة فسخ هذه العقود والادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء".