18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إنذار لمستشفى جبل لبنان لمخالفته العقد الموقع مع الضمان
Lebanon 24
27-01-2021
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في إطار متابعته للعلاقة بين الصندوق والمستشفيات ومدى التزامها بتطبيق العقود المبرمة معه لجهة التقيد بالتعرفة المحددة من قبله.
وحيث تبين أن مستشفى جبل لبنان (غاريوس) قد خالف العقد لجهة عدم التقيد بالتعرفات وتقاضيه فروقات مالية من المضمونين ومطالبتهم بمبالغ كبيرة كدفعة تأمين على الحساب قبل دخول المريض، تحت طائلة عدم إعطائه سريرا في حال تخلفه عن الدفع، كذلك الاستنسابية بمعالجة مرضى العلاج الكيميائي الجدد وعدم استقبالهم بحجة عدم توفر الدواء اللازم.
وبناء على كتاب واقتراح مدير المرض والأمومة ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إنذارا خطيا بتاريخ 26/1/2021 حمل الرقم الصادر 319 الى مستشفى جبل لبنان (غاريوس) بوجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق المبرم مع الصندوق لا سيما لجهة حسن استقبال المضمونين وعدم تحميلهم أية فروقات مالية غير نسبة ال 10% المحددة قانونا وفقا لتعرفة الصندوق وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية، ومن ثم فسخ التعاقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.
وفي هذا السياق، حذر كركي كل من تسول له نفسه من أطباء ومستشفيات ومختبرات ومراكز أشعة مخالفة العقود المبرمة مع الضمان تبعا لما جاء أعلاه تحت طائلة فسخ هذه العقود والادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء".
تابع
الأكثر قراءة
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تفجر مفاجأة.. ستدخل هذا المجال الفني
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تفجر مفاجأة.. ستدخل هذا المجال الفني
15:20 | 2021-01-26
26/01/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبيهة جديدة لنادين نسيب نجيم.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شبيهة جديدة لنادين نسيب نجيم.. تعرفوا إليها (صور)
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:09 | 2021-01-27
اليكم آخر مستجدات فيروس كورونا في السجون
13:07 | 2021-01-27
اخماد حريق في محل ميكانيك في البص
13:02 | 2021-01-27
سرايا النبطية تقفل ابوابها اليوم لتعقيم مكاتبها اثر اصابة فقيه بالفيروس
13:00 | 2021-01-27
جريمة مروعة في بعلبك بهدف السرقة.. مقتل الأب وإصابة الإبن!
13:00 | 2021-01-27
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
12:59 | 2021-01-27
دياب: صرخة الناس مفهومة ولا نريد إهدار الإقفال بقرارات متعجلة
فيديو
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
Lebanon 24
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
13:00 | 2021-01-27
27/01/2021 13:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 13:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 13:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact