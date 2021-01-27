لبنان

"التيار" يضع خطاً ساخناً بتصرّف مرضى "كورونا"

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:18
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أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" أنّ "فريق الاستجابة لمواجهة "كورونا" في "التيار" وضع الخط الساخن 81300768 بتصرّف مرضى "كورونا" على أن يتابعهم أطباء متخصصون مجاناً وبشكل يومي ويواكبونهم في احتياجاتهم الطبية والصحية في مرحلة إصابتهم حتى شفائهم، معتمدين على البروتوكول العلاجي الصادر عن نقابة الاطباء". 
 
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