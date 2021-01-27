لبنان

انقلاب سيارة عند مفرق مغدوشة - صيدا (صور)

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:37
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تعرّضت سيارة لحادث انقلاب عند مفرق مغدوشة - صيدا، فيما عمل الدفاع المدني على سحب شخصين منها وهما بصحة جيّدة. 
 
 
 
 
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