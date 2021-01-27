بايدن و"حزب الله".. إليكم ما توقعه مسؤول بالرئاسة الفرنسية

اعتبر مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن واشنطن تحتاج إلى اتباع نهج "أكثر واقعية" في التعامل مع "حزب الله" للمساعدة في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الفرنسي قوله، إن "هناك وضعا عاجلا في لبنان ونعتقد أن هناك أولويات يمكن (لفرنسا والولايات المتحدة) متابعتها معا".وأشار إلى أن الأولوية بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي تشكيل حكومة لبنانية يمكنها الاستمرار في العمل بفاعلية.وأضاف: "لا نتوقع تغيرا في الموقف الأميركي تجاه حزب الله، بل المزيد من الواقعية الأمريكية بشأن ما هو ممكن أو غير ممكن بالنظر للظروف القائمة في لبنان".وقال المسؤول في الرئاسة الفرنسية إنه لا توجد أي خطط عاجلة لإعادة تحديد موعد لزيارة ماكرون للبنان، التي تأجلت في كانون الأول عندما أصيب بفيروس كورونا.