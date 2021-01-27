لبنان

بايدن و"حزب الله".. إليكم ما توقعه مسؤول بالرئاسة الفرنسية

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:35
A-
A+
Doc-P-788171-637473444097380587.jpg
Doc-P-788171-637473444097380587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن واشنطن تحتاج إلى اتباع نهج "أكثر واقعية" في التعامل مع "حزب الله" للمساعدة في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الفرنسي قوله، إن "هناك وضعا عاجلا في لبنان ونعتقد أن هناك أولويات يمكن (لفرنسا والولايات المتحدة) متابعتها معا".

وأشار إلى أن الأولوية بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي تشكيل حكومة لبنانية يمكنها الاستمرار في العمل بفاعلية.

وأضاف: "لا نتوقع تغيرا في الموقف الأميركي تجاه حزب الله، بل المزيد من الواقعية الأمريكية بشأن ما هو ممكن أو غير ممكن بالنظر للظروف القائمة في لبنان".

وقال المسؤول في الرئاسة الفرنسية إنه لا توجد أي خطط عاجلة لإعادة تحديد موعد لزيارة ماكرون للبنان، التي تأجلت في كانون الأول عندما أصيب بفيروس كورونا.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2021-01-27
13:07 | 2021-01-27
13:02 | 2021-01-27
13:00 | 2021-01-27
13:00 | 2021-01-27
12:59 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website