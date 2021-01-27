آلة تنفس من مجموعة إرغا الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل

أعلنت مجموعة "إرغا" في بيان، عن تقديم آلة تنفس الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لمساعدته على مواجهة جائحة كورونا، "ضمن برنامج المساعدات الإنسانية التي تقوم بها المجموعة منذ بدء انتشار هذه الجائحة في لبنان، ومع وصول المستشفيات الى مرحلة حرجة".وأعرب رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور جوزف الشامي عن امتنانه وشكره لإدارة المجموعة "على مبادرتها الإنسانية"، مشيرا الى "أهمية التضامن في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".بدوره، شكر رئيس مجموعة "إرغا" المهندس ايلي جبرايل النائب المستقيل نعمة افرام "على دعمه تأمين آلة التنفس من شركة Phoenix Medical ".ودعا "جميع الميسورين، كل حسب قدرته، لمد يد العون الى المستشفيات والعمل على تأمين الآلات والمعدات الضرورية من أجل إكمال مسيرة النضال في مواجهة ومكافحة هذا الوباء والقضاء عليه"، متمنيا "الشفاء لجميع المصابين".