لبنان

آلة تنفس من مجموعة إرغا الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:51
A-
A+
Doc-P-788176-637473451886427783.jpg
Doc-P-788176-637473451886427783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مجموعة "إرغا" في بيان، عن تقديم آلة تنفس الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لمساعدته على مواجهة جائحة كورونا، "ضمن برنامج المساعدات الإنسانية التي تقوم بها المجموعة منذ بدء انتشار هذه الجائحة في لبنان، ومع وصول المستشفيات الى مرحلة حرجة".

وأعرب رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور جوزف الشامي عن امتنانه وشكره لإدارة المجموعة "على مبادرتها الإنسانية"، مشيرا الى "أهمية التضامن في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".

بدوره، شكر رئيس مجموعة "إرغا" المهندس ايلي جبرايل النائب المستقيل نعمة افرام "على دعمه تأمين آلة التنفس من شركة Phoenix Medical ".

ودعا "جميع الميسورين، كل حسب قدرته، لمد يد العون الى المستشفيات والعمل على تأمين الآلات والمعدات الضرورية من أجل إكمال مسيرة النضال في مواجهة ومكافحة هذا الوباء والقضاء عليه"، متمنيا "الشفاء لجميع المصابين".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:40 | 2021-01-27
16:33 | 2021-01-27
16:23 | 2021-01-27
16:15 | 2021-01-27
16:13 | 2021-01-27
15:55 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website