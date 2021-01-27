لبنان

نقيب السائقين العموميين في الشمال: أين خدمات "الشؤون الاجتماعية" في طرابلس؟

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:54
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التقى نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد عددا من السائقين العموميين وأطلعهم على توجهات اتحاد النقل البري لجهة "الحرص على مراعاة قرار الإقفال العام".

وتطرق السيد إلى الوضع في طرابلس، فقال: "تدخل طرابلس مع التمديد للإقفال العام دائرة الخطر الشديد، إذ أنها على مشارف نارين تفشي كورونا ودخول أهلها نار جهنم العوز والحاجة والتزام البيوت بمعدة فارغة. ولعل من في السلطة يعتقدون أن الطرابلسيين بصدد الإضراب عن الطعام كرمى عيون زمن الفوضى والفقر وتصدع الاقتصاد الوطني".

اضاف: "لنا أن نسأل، أين وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، اين خدماتها وما الذي تقدمه من خير وعون للناس في هذه المرحلة الصعبة؟".
 
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