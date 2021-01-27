لبنان

مسلحون سرقوا مواطنا في ضهور زحلة.. ضربوه وسلبوه 44 مليون ليرة

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:53
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ادعى المواطن "ج. عاصي" في مخفر زحلة أن ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع جيب "شيروكي" اعترضوا طريقه عند الثانية من بعد منتصف الليل، لدى عودته الى منزله على طريق دار الصداقة في ضهور زحلة، وسلبوه مبلغ 44 مليون ليرة كانت في حوزته، وهو صاحب شركة تأجير سيارات بعد الاعتداء عليه بالضرب، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
ولدى محاولتهم سرقة سيارته وهي من "هيونداي I 10" وخطفه، رمى مفاتيحها بعيدا، فلاذوا بالفرار بعد ان صودف مرور سيارة في المكان.

ونقل عاصي الى مستشفى تل شيحا حيث تبين انه يعاني كسرا في يده اليسرى ورضوضا.
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