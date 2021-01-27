وفاة جندي في الجيش بطلق ناري برأسه في بعلبك

‏أحضر الى مستشفى البتول في الهرمل فجراً الجندي في الجيش اللبناني طارق ر. مصاباً بطلق ناري في رأسه، ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

وحضرت الاجهزة الامنية حيث فتحت تحقيقاً في الحادثة.