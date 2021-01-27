مخالفين قرار التعبئة.. 20 قاصراً يدخنون النرجيلة في الضاحية (فيديو)

بتاريخ اليوم ٢٦/٠١/٢٠٢١ داهمت دورية من أمن الدولة بالتعاون مع شرطة اتحاد بلديات الضاحية مقهى في محلة الجاموس - الصفير وضبطت بداخله حوالي ٢٠ قاصرا يدخنون النرجيلة مخالفين قرار التعبئة العامة، ونظمت شرطة الاتحاد ضبطا بالمخالفة بحق صاحب المقهى بعد أن تم اقفاله. pic.twitter.com/4CH8ZQRsC8