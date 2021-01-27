مبادرة جديدة تلوح في الافق؟



علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن الرئيس نبيه بري قد يحاول القيام بمسعى ما من اجل اعادة قطار تأليف الحكومة الى السكة الصحيحة.



واشارت المصادر الى أن بري لن يبدأ فعليا بالمسعى الا عندما تنضج الظروف كي لا يكون حراكه السياسي من دون أي نتيجة.