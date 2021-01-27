لبنان

مبادرة جديدة تلوح في الافق؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-01-2021 | 12:23
A-
A+
Doc-P-788188-637473471084091846.jpeg
Doc-P-788188-637473471084091846.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن الرئيس نبيه بري قد يحاول القيام بمسعى ما من اجل اعادة قطار تأليف الحكومة الى السكة الصحيحة.

واشارت المصادر الى أن بري لن يبدأ فعليا بالمسعى الا عندما  تنضج الظروف كي لا يكون حراكه السياسي من دون أي نتيجة.
مواضيع ذات صلة
عتب فرنسي شديد على لبنان ولا علاقة لبايدن بالحكومة.. إليكم آخر تطورات هذا الملف
lebanon 24
27/01/2021 16:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: لتنفيذ القانون عبر بوابة الحكومة
lebanon 24
27/01/2021 16:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: تمديد الإغلاق حتّى صباح 8 شباط المقبل، والإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء
lebanon 24
27/01/2021 16:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: تحقيق سويسرا بقضية مصرف لبنان المركزي بطلب من الحكومة اللبنانية
lebanon 24
27/01/2021 16:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:40 | 2021-01-27
16:33 | 2021-01-27
16:23 | 2021-01-27
16:15 | 2021-01-27
16:13 | 2021-01-27
15:55 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website