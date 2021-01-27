جريمة مروعة في بعلبك بهدف السرقة.. مقتل الأب وإصابة الإبن!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن مقتل المواطن ج.و، وإصابة نجله ح.و بطلق ناري في ساقه جراء إقدام مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من نوع "بيكانتو" على اطلاق النار من سلاح حربي في محاولة لسلبهما عند مفرق بلدة النبي شيت، بعد استدراجهما بحجة بيعهم سيارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ونقلا إلى مستشفى دار الامل الجامعي وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث.