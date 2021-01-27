لبنان

كنعان: مصلحة الدولة تقتضي اجتماعا لدراسة مشروع الموازنة

Lebanon 24
27-01-2021 | 12:56
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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "مشروع الموازنة هو أهم مشروع تقوم به أي دولة".
وقال في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "مصلحة الدولة تقتضي اجتماعا لحكومة تصريف الأعمال لدراسة مشروع الموازنة قبل احالته الى مجلس النواب لإقراره وذلك بشكل استثنائي".


وشدد كنعان على أن "كلمة الفصل في هذا الخصوص عند الهيئة العامة لمجلس النواب مرورا بلجنة المال والموازنة".


واعتبر أنه "يجب ان نقوم بأي مبادرة بهذا الخصوص وأنا من موقعي أقول انه على وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان يقدم المشروع، وأقل الإيمان إقرار الموازنة التي لا يجب أن تنتظر عملية تشكيل الحكومة".


وكشف أنه "ما من مصلحة لدى أحد بعرقلة الموازنة على المستوى السياسي لأن الوضع المعيشي والاقتصادي لا يتحمل أي مراهنات".
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