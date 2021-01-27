لبنان

بيان هام من وزارة التربية حول "تمديد العام الدراسي حتى شهر أيلول"

Lebanon 24
27-01-2021 | 12:57
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول تمديد العام الدراسي حتى شهر أيلول، غير دقيق ولم يصدر عن وزارة التربية.
 
وفي السياق، أكد المكتب أن الوزارة تتابع التطورات الصحية بدقة لتتخذ القرارات المناسبة في حينها بناء على التطورات.
 
ودعا المكتب وسائل الاعلام إلى التحقق من صحة الأخبار من الوزارة، وعدم نشر أي بيان غير صادر عنها رسمياً.
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