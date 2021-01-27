لبنان

سرايا النبطية تقفل ابوابها اليوم لتعقيم مكاتبها اثر اصابة فقيه بالفيروس

Lebanon 24
27-01-2021 | 13:02
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اقفلت الدوائر الرسمية في سرايا النبطية ابوابها اليوم، بسبب اجراءات التعقيم التي قامت بها عناصر من الدفاع المدني للمكاتب كافة ، اثر اصابة محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه بفيروس كورونا، وملازمته الحجر المنزلي، حيث ان حالته الصحية مستقرة.
وسيبقى اقفال السرايا مستمرا حتى نهاية الاسبوع، باستثناء دائرة التعليم المهني والتقني التي تتابع، ولضرورات قصوى من حيث مدة الوقت تسليم اوراق موازنات المعاهد السنوية.
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