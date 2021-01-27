لبنان

اليكم آخر مستجدات فيروس كورونا في السجون

Lebanon 24
27-01-2021 | 13:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المُصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 678 حالة من أصل العدد الإجمالي 705 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إجراء 2702 فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، وحالة واحدة أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.

وفي سجن نساء زحلة، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص 6 حالات ايجابيّة.

وفي سجن زغرتا، تم تشخيص 10 حالات ايجابية.

وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية.

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أُجريت فحوصات (PCR Tests) خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وتبيّن وجود 3 حالات إيجابية.
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