لبنان

اخماد حريق في محل ميكانيك في البص

Lebanon 24
27-01-2021 | 13:07
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أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقا شب عند الثانية عشرة والربع من بعد منتصف الليل في محل ميكانيك وقطع سيارات في محلة البص. وحضرت القوى الامنية على الفور وفتحت تحقيقا بالحادث.
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