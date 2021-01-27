اخماد حريق في محل ميكانيك في البص

أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقا شب عند الثانية عشرة والربع من بعد منتصف الليل في محل ميكانيك وقطع سيارات في محلة البص. وحضرت القوى الامنية على الفور وفتحت تحقيقا بالحادث.