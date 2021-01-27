وقفة احتجاجية لحراك النبطية

نفذ حراك النبطية وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم الأربعاء في ساحة الثورة في المدينة رفضا لتمديد الاقفال العام وللمطالبة بابسط الحقوق للشعب اللبناني لكي نعيش بكرامة وذلك بمشاركة عدد من ثوار مدينة صيدا وصور وبيروت.والقي بيان باسم المحتجين تلاه الدكتور علي وهبي دعا "لاسقاط هذا النظام السياسي بتحالفاته المشبوهة والذي ادى الى الفساد والدمار، منتقدا المنظومة السياسية الحاكمة التي اكدت بممارساتها وطغيانها في تدمير مؤسسات الدولة ومع تطور جائحة كورنا يستمر الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعنا وتهتز ركائز الدولة الامر الذي جعل شعبنا امام واقع معقد وبالغ الصعوبة".واكد البيان "رفضه للعنف والقمع الذي حصل في مدينة طرابلس مؤكدا ان الانتفاضة مستمرة داعيا الناس للنزول الى الشارع لكي نعيد بعزم شديد الى الساحات"