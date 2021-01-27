حادث سير مروع على طريق عام عدشيت!

أصيب ثلاثة اشخاص بينهم شقيقان احدهما بحال خطرة، في حادث سير مروع صباحا على طريق عام عدشيت - القصيبة .

وفي التفاصيل ان سيارة "مرسيدس" يقودها السوري أ.أ اصطدمت بسيارة "رابيد" في داخلها الشقيقان( م.ن)و( ع.ن) من بلدة جبشيت، كانا متوجهين الى عملهما في ملحمة في بلدة القصيبة، وعملت سيارات الاسعاف على نقل السوري أ.أ الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، فيما نقل الشقيقان الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.

وحضرت دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بالحادث.