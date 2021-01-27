بلدة تضع أجهزة لتوليد الأوكسيجين تحت تصرف سكانها (صور)

في إطار مواكبة الخطة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ، تعلن بلدية بيت مري، في بيان، عن تأمين أجهزة لتوليد الأوكسيجين ( oxygen concentrator) وأجهزة لقياس الأوكسيجين في الدم (oximeter) تلبيةً لحاجات أهالي وسكان البلدة وذلك عن طريق مركز سان أنطوان الطبي التابع لبلدية بيت مري.هذا وتؤكد البلدية أن الجهاز الطبي التابع للمركز الصحي يضع كل إمكانياته وتجهيزاته في خدمة المصابين على أمل التخفيف من تداعيات تفشي الوباء.عند الضرورة الرجاء التواصل مع:المدير الطبي للمركز الدكتورة ليديا عون:03782386الممرضة المسؤولة في المركز السيدة تمارا روحانا:03395124مفوض الشرطة روجيه بو جبرايل:03033645كما تطلب البلدية من أهلها وسكانها التقيّد بسبل الوقاية المتبعة والإلتزام بالقوانين والإجراءات وعدم الولوج إلى الشوارع والطرقات إلاّ عند الضرورة القصوى والحفاظ على التباعد الإجتماعي ضمانةً لسلامة الجميع.