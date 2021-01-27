لبنان

بلدة تضع أجهزة لتوليد الأوكسيجين تحت تصرف سكانها (صور)

Lebanon 24
27-01-2021 | 14:52
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في إطار مواكبة الخطة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ، تعلن بلدية بيت مري، في بيان، عن تأمين أجهزة لتوليد الأوكسيجين ( oxygen concentrator) وأجهزة لقياس الأوكسيجين في الدم (oximeter) تلبيةً لحاجات أهالي وسكان البلدة وذلك عن طريق مركز سان أنطوان الطبي التابع لبلدية بيت مري.
هذا وتؤكد البلدية أن الجهاز الطبي التابع للمركز الصحي يضع كل إمكانياته وتجهيزاته في خدمة المصابين على أمل التخفيف من تداعيات تفشي الوباء. 

عند الضرورة الرجاء التواصل مع:
المدير الطبي للمركز الدكتورة ليديا عون:03782386
الممرضة المسؤولة في المركز السيدة تمارا روحانا:03395124
مفوض الشرطة روجيه بو جبرايل:03033645

كما تطلب البلدية من أهلها وسكانها التقيّد بسبل الوقاية المتبعة والإلتزام بالقوانين والإجراءات وعدم الولوج إلى الشوارع والطرقات إلاّ عند الضرورة القصوى والحفاظ على التباعد الإجتماعي ضمانةً لسلامة الجميع.
 
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