الجيش: وفاة جندي بطلقين ناريين من سلاحه الحربي

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:





"بتاريخ 27/1/2021 وأثناء تنفيذ الجندي طارق الرفاعي نوبة حرس في مركز خدمته في وادي حميد- عرسال، إنطلق من سلاحه الحربي طلقان ناريان ما أدى إلى وفاته على الفور.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

