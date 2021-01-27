لبنان

الجيش: وفاة جندي بطلقين ناريين من سلاحه الحربي

Lebanon 24
27-01-2021 | 15:33
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:


"بتاريخ 27/1/2021 وأثناء تنفيذ الجندي طارق الرفاعي نوبة حرس في مركز خدمته في وادي حميد- عرسال، إنطلق من سلاحه الحربي طلقان ناريان ما أدى إلى وفاته على الفور.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".
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