غليان أمني في طرابلس.. الاحتجاجات تتجدد في الشارع (فيديو وصور)

تشهد ساحة النور في طرابلس تجمعات لعدد من الشبان استجابة للدعوات التي تُرسل عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، للنزول الى الشارع احتجاجآ على الاوضاع المعيشية السيئة. وقطع المحتجون الطريق عند ساحة النور وامام سرايا طرابلس، كما قاموا برمي الحجارة باتجاه السرايا.

وبحسب المعلومات فإنّ مجموعات كبيرة من المحتجين تتجه الآن من عكار بإتجاه ساحة النور للوقوف الى جانب رفاقهم.

الى ذلك قام المحتجون برمي عبوة تحتوي على البنزين باتجاه غرفة الحراسة امام سرايا طرابلس وإشعالها ما ادى الى احتراقها، كما يحاول المعتصمون خلع الباب الرئيسي لسرايا طرابلس عبر استعمال مستوعبات النفايات.





وكان الجيش اللبناني والقوى الأمنية قد بدأوا بتنفيذ اجراءاتهم الامنية والانتشار في ساحة النور ومحيط سرايا طرابلس تحضيراً للاعتصامات الليلة، وخصوصاً أنّ هناك دعوات للتوجه الى منازل المسؤولين.