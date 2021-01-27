لبنان

4 مبادئ هامة في خطة اللقاح في لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-01-2021 | 15:39
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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن من السرايا خطة الحملة الوطنية للتلقيح، مؤكداً أنّ المعطيات العلمية العالمية تؤكّد أن اللقاح الذي سوف نعتمده هو الأكثر فعالية وأماناً مؤكداً أنّ اللقاح سيكون مجاناً ومن دون اي رسم مالي حتى في مراكز التلقيح الخاصة وهو غير إلزامي.

وتمت الاشارة الى ان بالنسبة للقاح فايزر، كل شخص بحاجة الى جرعتين مع فاصل زمني 3 اسابيع.

وتم حجز حوالي مليونين و100 جرعة من لقاح فايزر، وتم تحديد اول 5 دفعات لتصل اسبوعيا ابتداء من منتصف شهر شباط .

أما بالنسبة للقاحات التي يعمل لبنان على الحصول اليها، تم حجز لقاح غير محدد لحوالى 20% من السكان في لبنان ، اي حجز نحو مليونين و730 جرعة ممكن ان تكون للقاح فايزر او غيره .

ويتم التفاوض حاليا مع استرازينيكا لحجز مليون ونصف جرعة تستخدم تقنية الناقل الفيروسي. 

وشرحت الخطة، من سيحصل على اللقاح بحسب أولويات عمليات التلقيح، موضحة العوامل التي اتخذت بعين الاعتبار لتحديد الأولويات. 
 
كما تشرح الخطة طرق التسجيل للحصول على اللقاح لمن يريد.
 
للمزيد عن الخطة إضغط هنا 
 
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