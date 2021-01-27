تفشي فيروس كورونا داخل سجن رومية!

أكد رئيس "جمعية عدل ورحمة الأب الدكتور نجيب بعقليني، "تكاثر عدد المصابين بفيروس كورونا داخل سجن رومية، لا سيما في مباني الأحداث والمبنى "د"، أما في مباني المحكومين والمبنى "ب"، فهي خالية بالمطلق من الاصابات"، شاكرا "منظمة الصحة العالمية، لعملها الدؤوب في معالجة المصابين ومتابعة حالتهم ووضعهم الصحي".

وذكر ان الجمعية "كانت قد وزعت قبل الإقفال العام، صناديق تحتوي على ادوات تعقيم ومواد تنظيف على عدد من السجناء المنسيين والمتروكين، الذين لا يستطيع اهاليهم تأمين تلك المواد لهم"، شاكرا "اللجان الصحية المنبثقة، عن القوى الأمنية وغيرها، التي تقوم بمعالجة أوضاع السجون الصحية"، مطالبا ب"الاهتمام باوضاع السجون والسجناء على السواء، من اجل التخفيف من معاناتهم وتأمين بيئة صحية سليمة، تخفف من انتشار الوباء، والاسراع في تطبيق الحلول الممكنة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي تجتاح العالم، لا سيما في بلادنا التي تعاني أقسى وأخطر الاوضاع نتيجة الاهتراء السياسي والاخلاقي والعلائقي الذي أدى الى الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

كما طالب الاب بعقليني بـ"اعطاء اللقاح لعناصر القوى الامنية وسائر السجناء، من اجل حمايتهم من الوباء، لا سيما في غياب الوقاية الكافية والمستدامة داخل السجون، كما بسبب تردي الاوضاع البيئية المزرية التي يخضع لها السجناء".