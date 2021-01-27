لبنان

تفشي فيروس كورونا داخل سجن رومية!

Lebanon 24
27-01-2021 | 15:55
A-
A+
Doc-P-788258-637473605534936565.jpg
Doc-P-788258-637473605534936565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس "جمعية عدل ورحمة الأب الدكتور نجيب بعقليني، "تكاثر عدد المصابين بفيروس كورونا داخل سجن رومية، لا سيما في مباني الأحداث والمبنى "د"، أما في مباني المحكومين والمبنى "ب"، فهي خالية بالمطلق من الاصابات"، شاكرا "منظمة الصحة العالمية، لعملها الدؤوب في معالجة المصابين ومتابعة حالتهم ووضعهم الصحي".

وذكر ان الجمعية "كانت قد وزعت قبل الإقفال العام، صناديق تحتوي على ادوات تعقيم ومواد تنظيف على عدد من السجناء المنسيين والمتروكين، الذين لا يستطيع اهاليهم تأمين تلك المواد لهم"، شاكرا "اللجان الصحية المنبثقة، عن القوى الأمنية وغيرها، التي تقوم بمعالجة أوضاع السجون الصحية"، مطالبا ب"الاهتمام باوضاع السجون والسجناء على السواء، من اجل التخفيف من معاناتهم وتأمين بيئة صحية سليمة، تخفف من انتشار الوباء، والاسراع في تطبيق الحلول الممكنة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي تجتاح العالم، لا سيما في بلادنا التي تعاني أقسى وأخطر الاوضاع نتيجة الاهتراء السياسي والاخلاقي والعلائقي الذي أدى الى الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

كما طالب الاب بعقليني بـ"اعطاء اللقاح لعناصر القوى الامنية وسائر السجناء، من اجل حمايتهم من الوباء، لا سيما في غياب الوقاية الكافية والمستدامة داخل السجون، كما بسبب تردي الاوضاع البيئية المزرية التي يخضع لها السجناء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:40 | 2021-01-27
16:33 | 2021-01-27
16:23 | 2021-01-27
16:15 | 2021-01-27
16:13 | 2021-01-27
15:42 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website