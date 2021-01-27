نقابة المحررين ذكرت الصحافيين بتزويدها بأسماء الراغبين بتلقي اللقاح

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

"تذكر نقابة المحررين الزملاء الصحافيين بضرورة تزويد النقابة بأسماء الراغبين منهم بتلقي اللقاح المخصص لفايروس كورونا في مهلة أقصاها غدا الخميس، لاعداد لائحة بالاسماء ورفعها الى الجهات المختصة، وذلك في إطار وضع الصحافيين على جدول الأولويات في حملة التطعيم.

وينبغي الإشارة الى أن هذه اللائحة لا تغني عن التسجيل في المنصة الالكترونية التي ستعتمدها اللجنة الحكومية المختصة، وذلك بشكل فردي وإلزامي من قبل الصحافيين أنفسهم، بناء على توصيات اللجنة.

كما ينبغي الإشارة الى أن نقابة المصورين سوف تعد لائحة خاصة بالمصورين، وكذلك المجلس الوطني للاعلام بالنسبة للعاملين في المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية".