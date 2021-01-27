لبنان

رئيس بلدية رحبة طالب باستحداث مركزين اضافيين للتلقيح في عكار

Lebanon 24
27-01-2021 | 16:15
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طالب رئيس بلدية رحبة فادي بربر في بيان بJ"إستحداث مركزين اضافيين للتلقيح ضد كورونا في محافطة عكار"، مشيرا الى ان "مساحة عكار تستوجب أربعة مراكز كحد أدنى، وهذه المساحة تبلغ 788 كلم، اذ سيعجز المركزان اللذان اقرتهما خطة التلقيح عن تلبية حاجة كل أبناء عكار".

ورأى أن "التباعد الجغرافي الكبير سيشكل عبئا على المواطنين القاطنين في البلدات المنتشرة على كامل حدود المحافظة، كما لجهة الوقت والتكاليف".

وطالب بربر السلطات المعنية ب"الإسراع في تصحيح الخطأ الواقع في عكار "، كما طالب كل الفاعليات العكارية ب"رفع الصوت للمساهمة في تأمين حاجة أهلنا وناسنا".
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