لبنان

وزيرة الدفاع تعلق على إحتجاجات طرابلس... هذا ما قالته!

Lebanon 24
27-01-2021 | 16:23
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 أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في بيان، أن "الجيش اللبناني والقوى الأمنية حرصاء كل الحرص على حماية المتظاهرين وحقهم بالتعبير السلمي وحق التنقل للمواطنين، إضافة الى حماية السلم الأهلي في البلاد".

ودانت "تعرض 31 عسكريا من الجيش لإصابات جراء الإعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية، من قبل بعض المحتجين أثناء التظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس بالأمس، إضافة إلى تضرر عدد من الآليات والعتاد".

وشددت على أن "عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية هم أبناء الشعب اللبناني، ويقومون بتأدية واجباتهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية الأملاك العامة والخاصة، لذا يجب على المتظاهرين والمحتجين مساندتهم حفاظا على معنوياتهم وعدم الإعتداء عليهم". وتمنت "الشفاء العاجل لعناصر الجيش"، داعية الى "ضرورة التحلي بالهدوء والروية في هذه المرحلة الصعبة".

من جهة أخرى،، اتصلت عكر بقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، مستنكرة "الإنتهاكات والخروق المتواصلة للعدو الإسرائيلي على لبنان برا وبحرا وجوا، لا سيما الإستيلاء على قطيع الماشية مؤخرا"، مشددة على "ضرورة فتح تحقيق في الإعتداءات المتكررة على المزارعين والرعيان اللبنانيين وسلبهم ممتلكاتهم وضرورة إعادتها الى أصحابها في أسرع وقت".

وأكد ديل كول لوزيرة الدفاع متابعته "الحثيثة للموضوع، وإجراء الإتصالات اللازمة لإعادتها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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