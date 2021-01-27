وصول عدد كبير من المحتجين من مختلف مناطق الشمال الى ساحة النور للمشاركة بالاعتصام

وصل عدد كبير من المحتجين من عدة مناطق شمالية من عكار والضنية وطرابلس وضواحيها الى ساحة النور في طرابلس، للمشاركة بالاعتصام القائم احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وبدأت عناصر من الجيش اللبناني بالتوجه الى محيط ساحة النور لتطويق الاحتجاج منهاً لحصول اي حالات شغب.